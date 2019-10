Europol: las mujeres fugitivas más buscadas por la policía europea

La campaña de Europol cubre con máscaras de neón las caras de las fugitivas, para después descubrirlas.

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) lanzó una campaña que muestra a sus mujeres “más buscadas”, acusadas o condenadas por delitos graves y organizados.

En una página web se enseñan imágenes de las fugitivas. Al principio cubiertas con máscaras que desaparecen para revelar sus identidades.

Europol dijo que con esta campaña quiere recalcar que las mujeres son tan capaces como los hombres de cometer delitos graves.

A pesar de ello, las estadísticas a nivel mundial muestran que la mayoría de crímenes son cometidos por hombres.

Un estudio reciente sobre mujeres y su participación en delitos graves, encargado por el gobierno de Reino Unido, también enfatiza que la mayoría de los roles criminales, incluidos los mandos en grupos del crimen organizado, están dominados por hombres.

De los 21 fugitivos que aparecen en el sitio de Crime Has No Gender (en español, el crimen no tiene género), 18 son mujeres y tres son hombres.

El género de cada persona se deja intencionalmente ambiguo hasta que se quita su máscara.

Entre los delincuentes se encuentra Elena Puzyrevich, que traficó a nueve jóvenes rusas a Cáceres, en España, y las obligó a realizar trabajo sexual.

También está Angelina Sacjuka, buscada por golpear hasta la muerte a una joven en Riga, Letonia, hace cinco años.

Claire Georges, portavoz de Europol, dijo que la campaña es una extensión de un sitio web existente, EU Most Wanted (los más buscados de la Unión Europea), lanzado en 2016.

El objetivo de la agencia es aumentar sus posibilidades de encontrar a los fugitivos que aparecen en la campaña, aseguró.

“Queríamos mostrar que las mujeres son tan propensas a cometer crímenes violentos como los hombres. Aunque el discurso a menudo trata de ‘hombres fugitivos’, las mujeres pueden ser igual de malas”, señaló.

La agencia les pidió a los países miembros de la Unión Europea que presentaran a sus fugitivas más buscadas. Reino Unido, Chipre y Luxemburgo, también enviaron hombres.

¿Son las mujeres más responsables de delitos graves de lo que pensamos?

Marian Duggan, experta en género y criminología de la Universidad de Kent, le dice a la BBC que Europol tiene razón acerca de que existe un estereotipo de que los hombres son más propensos que las mujeres a cometer delitos graves. “Pero el estereotipo existe porque es cierto“,asegura.

“Obviamente, todos los crímenes pueden ser cometidos por cualquier persona de cualquier género.

“Pero, aunque algunas mujeres cometen delitos graves, lo hacen con mucha menos frecuencia que los hombres“, añade.

Duggan cuenta que los estereotipos de género a menudo son explotados por los grupos delictivos al realizar crímenes a gran escala.

Por ejemplo, muchas de las mujeres en la campaña de Europol han sido acusadas o condenadas por tráfico sexual y de drogas, roles en los que las mujeres “pueden resultar bastante útiles”, pero donde rara vez actúan solas.

Europol La campaña de Europol enmascara a fugitivos y solo revela su identidad al final de la página.

“Para la trata de personas, las mujeres dan una falsa sensación de seguridad, por lo que podrían ser utilizadas para ganarse la confianza de las víctimas”, dice Duggan.

“En el tráfico de drogas, tendemos a ver a las mujeres utilizadas como señuelos o para facilitar el movimiento de drogas, pero no en los roles muy altos o poderosos”.

Equiparar esos crímenes con los de los fugitivos varones enumerados por Europol, muchos de los cuales son buscados por asesinato, es “falso”, dice la experta.

“Yo no lo vería como equivalente”, dice.

“Creo que la campaña probablemente será muy popular. Pero, no creo que cambie la narrativa a que ‘las mujeres son tan criminales como los hombres’ porque creo que la mayoría de la gente sabe que eso no es cierto”.

