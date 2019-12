Greta Thunberg: cómo la activista se burla en Twitter de las críticas de líderes mundiales como Bolsonaro, Putin o Trump

La activista ambiental sueca Greta Thunberg modificó este jueves en su perfil de Twitter con esta descripción en la que adopta, en tono de burla, lo que había dicho de ella el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019