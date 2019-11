Tesla: por qué se rompió el vidrio de la “Cybertruck”, según Elon Musk

El momento resultó bastante ridículo. Fue la semana pasada, durante la presentación del modelo con que Tesla quiere entrar en el segmento de camionetas tipo “pick-up”.

Para demostar cuán resistentes son, les lanzaron una pesada bola maciza. Y las ventanillas no pasaron la prueba.

Después de maldecir en voz alta, Musk bromeó: “Tenemos mucho por hacer”.

Y este lunes, el multimillonario emprendedor reveló por qué las ventanillas de Cybertruck terminaron destrozadas.



El presidente de Tesla culpó del contratiempo al orden en que había tenido lugar la demostración.

Los vidrios recibieron por primera vez un golpe de un martillo en lo que pareció ser una demostración exitosa.

Pero esto había causado una grieta invisible, según explicó Musk, que posteriormente provocó el rompimiento de las ventanas cuando fueron golpeadas con una bola de acero.

El vehículo de diseño futurista, fue presentado el jueves en Hawthorne, California, donde su diseño angular de acero inoxidable cosechó una respuesta mixta de la audiencia.

En respuesta a un seguidor en Twitter, Musk dijo que el incidente podría haberse evitado fácilmente.

“El impacto del martillo en la puerta agrietó la base del vidrio, por lo que la bola de acero no rebotó”, escribió.

“Debería haberse arrojado la bola de acero en la ventana y luego golpear la puerta. La próxima vez”.

Durante el fin de semana, Musk publicó un video de una demostración anterior, realizada detrás de escena momentos antes del lanzamiento, mostrando las ventanas soportando el impacto de la bola de acero.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019