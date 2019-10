Tragedia en Essex: los 39 fallecidos hallados en el interior de un camión en Reino Unido eran chinos

La policía local ha abierto una investigación por asesinato tras encontrar los cuerpos en el parque industrial de Waterglade, en Grays, que ahora se encuentra cerrado.

Este jueves, las autoridades británicas informaron que los fallecidos eran de origen chino.

El chofer del camión, un hombre de 25 años de edad de Irlanda del Norte, fue arrestado y está siendo interrogado.

El superintendente jefe de la policía Andrew Mariner dijo que investigan para saber qué sucedió: “Estamos en el proceso de identificar a las víctimas. Sin embargo, prevemos que será un proceso largo”.

Las autoridades policiales de Essex informaron que entre los fallecidos se encuentra un adolescente, y 38 adultos.

“Creemos que el camión proviene de Bulgaria, y entró al país por Holyhead (Gales) el sábado 19 de octubre. Estamos trabajando con nuestros compañeros para investigar más“, informó Mariner en un comunicado.

El primer ministro británico Boris Johnson afirmó el martes Twitter que estaba “horrorizado por este trágico incidente“.

“Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron la vida y sus seres queridos”, escribió Johnson.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019