Biden dice que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar “caos” y admite dificultades en evacuación de aliados afganos

No obstante, el mandatario admitió que las fuerzas estadounidenses enfrentaban “dificultades” para sacar del país a los aliados afganos.

Las personas que controlan actualmente Afganistán “están cooperando, permitiendo que los ciudadanos estadounidenses salgan, que el personal estadounidense salga, que el de las embajadas salga. Pero estamos teniendo más dificultades con los que nos ayudaron cuando estábamos allí”, informó Biden.

El presidente de Estados Unidos admitió que su Gobierno está teniendo problemas en sacar del país a los afganos que cooperaron con las tropas estadounidenses y el personal de EE.UU durante la guerra, a pesar de que los talibanes habrían prometido el paso seguro de los civiles al aeropuerto.

Sin embargo, el Departamento de Estado de EE.UU denunció este miércoles que los talibanes están “bloqueando las vías para evitar que los afganos que quieren salir del país lleguen al aeropuerto de Kabul”.

Las medidas tomadas por los talibanes en contra del paso seguro de civiles hacia el aeropuerto supone una violación del acuerdo al que Estados Unidos había llegado con el grupo insurgente.

Defiende decisión

Durante la entrevista con ABC, Biden también defendió el accionar de las fuerzas de EE.UU y estableció que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el “caos”.

“La idea de que podía haber habido alguna forma de salir sin que se desatara el caos, no sé cómo habría podido ocurrir eso”, dijo Biden.

De igual manera, el presidente estadounidense respondió con un rotundo “no” a la pregunta de si la retirada podría haberse gestionado mejor, a pesar de haber tenido que enviar a Afganistán a 7 mil soldados para proteger el proceso de evacuación, casi el triple de los que estaban en mayo en el país.

En cuanto a si hubo fallos de inteligencia o ejecución, Biden culpó al Gobierno afgano al recordar que el presidente Ashraf Ghani “subió a un avión y se fue” del país, y que hubo un “colapso significativo” de las fuerzas afganas a las que EE.UU. había entrenado.

“Hay gente que dice: bueno, había 2 mil 500 tropas allí y no pasaba nada, pero la razón por la que no pasaba nada es que el anterior presidente (Donald Trump) negoció un año antes que saldría del país para el 1 de mayo y que no habría ataques a las tropas estadounidenses”, comentó Biden.

El mandatario insistió en que si su Gobierno hubiera incumplido ese acuerdo y aplazado la retirada, habría tenido que estar “preparado para enviar muchísimos más soldados” a Afganistán y exponerlos a los ataques de los talibanes.

Tropas estadounidenses en Afganistán

Biden también habló en esta entrevista sobre las tropas estadounidenses, las cuales podrían permanecer en Afganistán, si fuera necesario, más allá de la fecha límite de salida del 31 de agosto con la misión de evacuar a todos los estadounidenses del país.

Cuando se le preguntó si las tropas se quedarían hasta evacuar a todos los estadounidenses, Biden respondió: “Sí”.

“Vamos a intentar hacerlo antes del 31 de agosto”, indicó, antes de agregar: “Si quedan ciudadanos estadounidenses, nos vamos a quedar para sacarlos a todos”.