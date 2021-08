Los talibanes destruyen y decapitan la estatua de un antiguo enemigo que habían asesinado en la década de 1990

“No sabemos quién lo hizo pero hay grupos de talibanes aquí, incluidos algunos bien conocidos por su brutalidad”, afirmó. Los explosivos hicieron que la estatua quedara decapitada.

“Hubo ancianos que se quejaron ante el gobernador talibán (…) que dijo que investigaría”, agregó.

Otra habitante acusó directamente a los talibanes y explicó que un grupo había usado un lanzacohetes para destrozar la estatua.

“La gente está triste por lo sucedido, pero sobre todo tiene miedo”, afirmó.

Los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán el domingo 15 de agosto, tras una ofensiva rapidísima iniciada en mayo, coincidiendo con la retirada de las tropas extranjeras.

En 2001 los talibanes provocaron una conmoción mundial cuando destruyeron las estatuas de Buda en Bamiyán, que tenían mil 500 años.

After Bamiyan Buddha.. now..

Statue of Hazara leader Abdul Ali Mazari in Bamiyan, Afghanistan has been blown up in a blast by the Taliban. Taliban has ethnic hatred and religious prejudice against Hazaras. On March 13, 1995 Mazari was executed by the Taliban after torturing him. pic.twitter.com/2kt9Z7E8bz

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 18, 2021