¿Valió la pena, probablemente no? Fue por nada: Veterano que perdió sus piernas en Afganistán dice que su lucha fue en vano

El exsoldado Jack Cummings se desempeñó como ingeniero del ejército británico en Afganistán y perdió sus piernas a causa de una explosión que se produjo en 2011.

Cummings se mostró indignado y dijo que no puede creer lo que ha sucedido con la toma por parte de los talibanes. Además, utilizó su cuenta de Twitter y compartió su sensación de “traición” y “tristeza” por la forma en que los talibanes han podido tomar el control.

“¿Valió la pena? Probablemente, no. ¿Perdí mis piernas para nada? Eso parece. ¿Mis compañeros murieron en vano? Sí. Mi undécimo ‘Bangaversary’ es muy sombrío. Muchas emociones pasan por mi cabeza: rabia, tristeza por la traición, por nombrar algunas”, escribió junto a una fotografía.

Was it worth it, probably not. Did I lose my legs for nothing, looks like it. Did my mates die in vain. Yep. On my 11th Bangaversary it’s a very somber one. Many emotions going through my head, anger, betrayal sadness to name a few…. pic.twitter.com/xNkjZ9qqe6 — Jack Cummings (@Jack_Top4997) August 14, 2021

Cummings también agradeció el hecho de estar vivo porque recordó que 454 de sus compañeros murieron.

“Todo lo que puedo hacer es mantener una actitud positiva, positiva, estoy vivo cuando 454 no llegaron a casa. Agradecido a mi equipo, el poderoso Equipo Yellow Stone. Agradecido a las increíbles enfermeras y médicos de @NHSuk @ArmyMedServices”, agregó.

All I can do is keep positive, positive I’m a alive when 454 didn’t make it home. Thankful to my team, the mighty Team Yellow Stone. Thankful to the incredible nurses and doctors from @NHSuk @ArmyMedServices pic.twitter.com/hokqY17j9z — Jack Cummings (@Jack_Top4997) August 14, 2021

El exsoldado descargó su ira en Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, y Joe Biden, presidente de EE. UU.

“Boris Johnson y Biden ha venido y ha dicho que no murieron en vano, lo dices cara a cara con una esposa o una madre en duelo. ¡Muchos de mis compañeros están jodidos de la cabeza! Ellos nunca olvidarán”, añadió.

@BorisJohnson and @POTUS has come and and said they didn’t die in vain, you say that face to face to a grieving wife or mum. Many of my mates are fucked in the head, fucked in the head from seeing fucked up shit! They will never forget — Jack Cummings (@Jack_Top4997) August 14, 2021

Cummings cerró el hilo de Twitter con un mensaje contundente. “Es desgarrador ver lo que sucedió y está sucediendo en Afganistán, pero mi lucha ha terminado”, finalizó.