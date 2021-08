Hombre afgano se graba en video mientras se aferra a un avión en su intento de huir de Kabul

También se observa a decenas de personas que se encuentran en la pista sin poder abordar ningún vuelo de rescate.

Hasta el momento no se sabe si este grupo de hombres que se ven en el video se bajó del avión antes de que este despegara o si se elevaron con la aeronave.

De acuerdo a medios internacionales, al menos siete personas fallecieron este lunes en el aeropuerto de Kabul, incluidas varias personas que se aferraron a los aviones que transportaban a las tropas militares estadounidenses y cayeron momentos después de que se elevaran en el aire.

Take a selfie outside the plane #Afghan C17 pic.twitter.com/s37fTOyN4r

Debido a la llegada de los talibanes a la capital de Afganistán, muchas personas se apresuraron e intentaron abandonar el país. Desde el domingo pasado, cientos de personas llegaron al aeropuerto de Kabul para ser evacuados, ya que este es la única puerta de salida del país. La cantidad de gente provocó caos y estampidas humanas.

Muchos afganos tomaron la decisión de intentar subirse a las aeronaves estadounidenses en un intento desesperado de huir del país, luego de que todos los vuelos comerciales quedaran suspendidos ante esta crisis.

Una de estas aeronaves fue un Globemaster III C-17 de la Fuerza Aérea de EE. UU. el cual se volvió viral en las redes sociales por trasladar a cientos de personas apiñadas en su interior.

De igual manera, también circulan imágenes donde se muestran a grupos de personas recuperando los cuerpos de las personas que presuntamente habrían caído cerca del aeropuerto de Kabul luego de sujetarse a un avión y caer al vacío poco tiempo después del despegue.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ

— TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021