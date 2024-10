Biden festeja el fin de la huelga de estibadores y aplaude la negociación colectiva

El presidente estadounidense, Joe Biden, celebró el jueves 3 de octubre que los estibadores representados por el sindicato International Longshoremen's Association (ILA) hayan logrado un acuerdo preliminar con la patronal de navieros USMX para terminar su huelga y señaló que la negociación colectiva "funciona".

"Quiero agradecer a los trabajadores sindicales, a los transportistas y a los operadores portuarios por actuar patrióticamente para reabrir nuestros puertos y garantizar la disponibilidad de suministros críticos para la recuperación y reconstrucción del huracán Helene", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

La negociación colectiva "es fundamental para construir una economía más fuerte desde el centro hacia afuera y desde abajo hacia arriba", destacó el mandatario demócrata después de que ILA anunciara que da por terminado el parón iniciado el martes 1 de octubre en puertos del este estadounidense y del golfo de México.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se sumó a los elogios de Biden en los avances llevados a cabo por ambas partes para alcanzar "un contrato sólido" fruto de la negociación colectiva.

"Se trata de justicia, y nuestra economía funciona mejor cuando los trabajadores comparten ganancias récord. Los trabajadores portuarios merecen una parte justa por su arduo trabajo para llevar productos esenciales a las comunidades de todo Estados Unidos", indicó Harris en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Por su parte, el ministro de Transportes, Pete Buttigieg, anunció que próximamente "seguirá coordinando estrechamente con las partes interesadas en las cadenas de suministro de EE.UU. para apoyar un proceso ordenado de retorno de estos puertos a sus operaciones y fomentar un buen resultado en las negociaciones contractuales posteriores".

El acuerdo, de vigencia inmediata y de carácter preliminar, pone fin a la huelga de unos 45 mil estibadores, que protestaban para lograr una mejora de condiciones laborales y salariales. Los trabajadores lograron un aumento salarial del 62%, por debajo del incremento del 77% que reivindicaban para los próximos seis años, pero superior al del 50 % que les había ofrecido la organización en un primer momento, precisó el diario The New York Times.

Por primera vez desde 1977, EE. UU. se enfrentó a un parón de sus puertos que afectó a 36 terminales estratégicas como las de Elizabeth/Newark, Baltimore, Savannah, Houston, Nueva Orleans o Miami, por donde pasa entre el 43 y 49% del comercio marítimo del país.

