Bill gana fuerza y se convierte en tormenta tropical y este es su trayecto en su paso por Estados Unidos

La segunda depresión tropical del año ganó fuerza frente a la costa de Estados Unidos en las últimas horas y se convirtió este martes en Bill, la segunda tormenta con nombre de la cuenca atlántica después de Ana.

Los meteorólogos estiman que Bill podría ser “de corta vida” y actualmente no representa amenaza en tierra. Sin embargo, puede afectar la navegación y la pesca en la costa noreste americana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó de que Bill se ubica a unos 385 kilómetros al sureste de Nantucket, Massachusetts, y a unos 740 kilómetros al suroeste de Halifax, Nueva Escocia. De igual manera, comunicó que presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes.

Asimismo, el NHC agregó que algún fortalecimiento adicional se puede dar este martes, aunque se espera que Bill se convierta en un sistema de baja presión postropical y de disipe el miércoles.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden desde el centro hasta 150 kilómetros.

Tropical Depression Two intensified to Tropical Storm #Bill this evening with 45 mph winds about 335 miles ENE of Cape Hatteras, NC. Some further intensification is possible before the system becomes post-tropical, accelerating NE away from the US coast.https://t.co/wLR6aP1c65 pic.twitter.com/eZgbb3F6Dj

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 15, 2021