Ataque de Rusia a Ucrania: el mensaje de Putin y la crónica sobre cómo se desataron los bombardeos en territorio ucraniano

El reloj marcaba las 5.50 horas en Rusia. Era el 24 de febrero de 2022 cuando Vladimir Putin salía en televisión, con un mensaje contundente no solo para sus ciudadanos, sino para el mundo entero: “ Comenzaremos los operativos militares en Ucrania , quien intente perjudicar nuestra misión, recibirá una respuesta de nuestra parte rápida e inminente”.

Según Putin, la decisión fue tomada después de recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas respaldados por Rusia formados en el este de Ucrania en 2014, aunque desde hace semanas la inteligencia occidental había alertado de una potencial invasión.

Las redes sociales se sobrecargaron de notificaciones. Los videos y fotografías de luces resplandecientes en la lejanía del lado este de Ucrania empezaron a aparecer y los medios internacionales solo confirmaban lo inevitable. Comenzaba la invasión de Rusia en Ucrania.

Según varias fuentes del país afectado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió una llamada de Putin antes de comenzar el ataque. De un modo serio y conciso le dio una última oportunidad para poder acabar con este conflicto de una manera diplomática.

Similares a los Acuerdos de Minsk realizados en 2014, Putin le ofreció a Zelenski lo siguiente: Que Ucrania aceptara la anexión de Crimea y las provincias de Donbass como parte del territorio ruso y que no formara parte de la OTAN en ninguna circunstancia.

Varias fuentes cercanas al gobernante aseguraron que Zelinski no acató las demandas de Putin, influenciado por sus aliados occidentales.

Horas después, en la mañana, el número de bajas se oficializó, 40 muertos y varios heridos, era el primer reporte. Así lo aseguró en rueda de prensa Alexéi Arestóvich, asesor presidencial de Ucrania. Sin embargo, con un tono de determinación afirmó que esos ataques no habían sido suficientes para socavar las defensas militares ucranianas.

Posteriormente, la cifra de muertes superó los 130, entre militares y civiles ucranianos. También, más de 100 mil ucranianos huyeron de sus hogares.

Ante la situación, Zelensky rompió relaciones diplomáticas con Moscú y aseguró que entregarían armas a todo aquel que quisiera defender el territorio.

Horas después, la zona de Chernobyl volvió ser el foco de atención de todo el mundo. No por su trágica historia de la explosión de cuatro reactores en 1986, sino porque el ejército ruso obtuvo esa posición tras un enfrentamiento con las fuerzas ucranianas después del mediodía.

“Después de una feroz batalla, perdimos el control del lugar… Es imposible decir que la planta nuclear siga siendo segura”, afirmó el asesor presidencial ucraniano Mykhaylo Podolyak.

Lea también: Video: Usuarios graban el momento en que las alarmas antiaéreas suenan por toda la capital de Ucrania luego de los ataques del ejército ruso

Las fuerzas militares del kremlin, provenientes de Bielorrusia, empezaron a neutralizar varias bases militares ucranianas. Con el territorio obtenido, podían llegar fácilmente a la capital de Ucrania en dos horas.

Tres de los cuatro puntos cardinales de Ucrania estaban siendo territorio ganado por Rusia: El norte con las fuerzas movilizándose por Bielorrusia, el este por los grupos separatistas de Lugansk y Donetsk y el sur a través de la Península de Crimea.

El oeste, sin embargo, era utilizado por todos los habitantes ucranianos para escapar del país, durante el día, varios videos en redes sociales mostraban a las personas movilizándose mientras las alarmas antiaéreas retumbaban en todo el territorio.

El presidente ucraniano, en un mensaje de Facebook dijo a los líderes europeos que si no ayudaban a Ucrania, podrían enfrentar el ataque ruso. “Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas”, alertó Zelenski.

En la tarde, en Estados Unidos, Joe Biden daba una conferencia de prensa en la Casa Blanca hablando de la situación, asegurando que no enviaría tropas militares para contrarrestar el ataque ruso, pero si permitió el despliegue militar para los miembros de la OTAN.

Lea también: Cuál es el problema entre Rusia y Ucrania que desató la invasión de Putin

También mencionó que se iba a dedicar a ejecutar planes de ciberataque para obstaculizar las operaciones militares de Putin, como la interrupción de las conexiones de internet en el Kremlin o el corte del suministro eléctrico.

Por su parte, el mandatario ucraniano lamentó que su país se quedara “solo” para enfrentar a Rusia. “Nos han dejado solos para defender nuestro Estado”, dijo Zelenski en un video publicado en la cuenta presidencial.

“¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo”, lamentó.