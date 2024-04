Ardi Ndembo, boxeador estadounidense de 27 años, murió en un hospital luego de estar tres semanas en coma tras recibir un nocaut contra Néstor Santana en el Team Combat League que enfrentaba a los equipos de Las Vegas Hustle y Miami Assassins.

Ndembo era originario de Brazzaville (República del Congo) residente en Sudáfrica y hace pocos meses que residía en Estados Unidos.

El 5 de abril, en el cuadrilátero se enfrentó con el cubano mejor conocido como Toro Santana. La pelea que tuvo una duración de menos de un minuto terminó en tragedia debido que desde esa fecha Ndembo tuvo que ser hospitalizado.

Santana noqueó al africano en el segundo 53 del primer round. Ndembo cayó a la lona y no volvió a levantarse y tuvo que ser internado en un hospital de Miami.

El reporte de medios internacionales indican que Ndembo fue trasladado al Jackson Memorial Hospital, “en muy malas condiciones”. Según Infobae, “fue operado de emergencia para aliviar la presión en el cerebro” y quedó “en coma inducido". El boxeador perdió el conocimiento rumbo al hospital y quedó asistido con un respirador artificial para poder estabilizar su estado que se reportaba crítico”.

“En Viva Promotions lamentamos la pérdida de Ardi Ndembo, un talentoso boxeador congoleño que falleció trágicamente después de nocaut en un partido de la Liga de Combate por Equipo el 5 de abril. Permaneció en coma inducido hasta su muerte prematura. ¡QEPD Ardi Ndembo!”,escribió parte de su equipo en redes sociales.

Según información de Infobae, la organización de este certamen también se refirió a lo ocurrido: “La comunidad de boxeo lamenta la pérdida de Ardi Ndembo. Originario de Brazzaville, Congo, Ardi Ndembo era un padre de 27 años de edad y dos hijos. Por favor tomen un momento para enviar su fuerza, oraciones y apoyo a la familia Ndembo en este momento difícil”.

Las estadísticas oficiales indican que el boxeador registraba previamente ocho peleas como profesional, todas con triunfos y siete de ellos a través de la vía rápida.Lueo de tres presentaciones su continente, llegó a América del Norte donde realizó dos combates en México durante los primeros meses del 2024.

La noticia de la muerte de Ndembo, ha conmocionado al mundo del boxeo quienes han externado su pésame al equipo Las Vegas Hustle. El pugilista deja en la orfandad a dos niños.

NEW: 27-year-old heavyweight boxer Ardi Ndembo has died after getting knocked out during a fight in Miami.



Tragic.



The father of two was knocked unconscious for several minutes in the ring during a Team Combat League fight earlier in the month.



Ndembo was rushed to the… pic.twitter.com/Uegm4GVfFW