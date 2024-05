Bukele, que no ahondó ni especificó más, recordó en un mensaje en la red social X que la Fuerza Armada cumple este 7 de mayo 200 años de fundación.

"Nuestra Fuerza Armada cumple 200 años y está a punto de lograr su victoria más grande...", escribió.

De acuerdo con datos de la prensa local, el Ejército salvadoreño cuenta con más de 24 mil elementos activos -la cifra más alta entre los países de Centroamérica- de los que al menos 20 mil están en tareas de seguridad junto con agentes de la Policía Nacional.

El Salvador implementa desde marzo de 2022 un régimen de excepción para combatir a las pandillas en una llamada "guerra" que se ha convertido en la principal y única medida de seguridad de Bukele, a quien el Congreso le aprobó una licencia de seis meses para su campaña política para las elecciones del 4 de febrero, en las que resultó reelegido para un segundo mandato consecutivo a pesar que la Constitución lo prohíbe.

