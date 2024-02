Bukele: “El Salvador jamás tuvo democracia, esta es la primera vez en la historia que tiene democracia”

Nayib Bukele que busca la reelección en El Salvador realizó una conferencia de prensa a una hora de que cerraran los centros de votación. Con banderas salvadoreñas y el escudo de la república de fondo, Bukele aseguró que su reelección representa que el país tiene democracia.

El argumetno surigó luego de que periodistas le preguntaran su opinión sobre las declaraciones de su compañero de fórmula, Félix Ulloa, quien declaró al medio The New York Times que no estaban sustituyendo la democracia, sino que “la estamos eliminando, sustituyendo por algo nuevo”.