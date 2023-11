“Cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias”: Bukele pide a fiscal que investigue a funcionarios de su Gobierno

Bukele recordó a los funcionarios que lo acompañaban que está a “tres días” para dejar su cargo y señaló que “en este sentido vamos a incrementar la fiscalización sobre el quehacer del Gobierno y de sus carteras”.

“Yo no voy hacer quien no robo, pero se rodeó de ladrones (…) se los quiero decir aquí en la cara a todos, no me pidan que sea cómplice de algo ilegal porque no lo voy hacer“, expresó Bukele.

Les dijo que “no piensen que no va haber supervisión, sino que habrá mucha más supervisión. Cada quien será dueño de sus datos y cada quien sabe que sus actos tienen consecuencias”.

“No me pidan ser cómplice de algo ilegal porque no lo voy a hacer”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/CO4SX1NHzS — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

Bukele comentó a sus funcionarios que solo son “dos personas que vamos a la elección, el vicepresidente y yo”, por lo que “acá todos van a seguir trabajando siempre 24/7 y dar lo máximo”.

Está por iniciar la construcción del nuevo Centro de Confinamiento de la Corrupción, CECOC, donde se llevarán a todos los que la @FGR_SV procese por haber cometido actos en contra del dinero del pueblo salvadoreño. pic.twitter.com/1OPUycuH0H — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

Dijo que “el 4 de febrero, el pueblo decidirá si elige nuevamente al vicepresidente y a mi persona, todos los demás no van a elección, nadie va a votar por ustedes”.

El legado del Presidente @nayibbukele no será funcionarios que ejercieron corrupción, cada uno de los que cometan una ilegalidad enfrentarán el debido proceso judicial. pic.twitter.com/WXELC9UodZ — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

Y agregó: “Espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos para el próximo Gobierno, de acuerdo a su labor y a su trabajo”.

“Está es la última reunión que tienen conmigo como presidente en funciones“, añadió.

Bukele no entró en detalles sobre quién será la persona que quedará como presidente en funciones, tampoco indicó si este miércoles presentará ante el Congreso la solicitud de licencia en la que pide permiso para ausentarse del cargo.

“Para los funcionarios que no sean elegidos para el próximo gobierno, fue un gusto haberlos conocido.



Y por los que les vaya mal, yo no tuve la culpa. Nadie le puso una pistola en la cabeza y le dijo: “Agarrá el dinero que no es tuyo”. Muchas gracias”, Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/1FR50l7XQT — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó la noche del martes a los diputados a sesión plenaria para el miércoles, sin indicar los puntos de abordarán en la misma.

Las elecciones generales de 2024 supondrán un “parteaguas” en la historia política reciente de El Salvador, por los cambios y “movimientos” políticos que permitirán que por primera vez, desde que el país entró a su etapa democrática, el presidente compita por la reelección inmediata a pesar de los señalamientos de que es inconstitucional y que él mismo sostuvo.

El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría opositora sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación de la Constitución.

“Esta es la última reunión que tienen conmigo como Presidente en funciones. Espero que hagan un mejor trabajo que el que han estado haciendo en todo ese tiempo. Y espero que muchos de ustedes puedan ser escogidos de nuevo para el próximo gobierno, de acuerdo a su labor, a su… pic.twitter.com/SqWRdrX6aU — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 29, 2023

Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser “leales” al Ejecutivo de Bukele, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años.

Hasta antes de este cambio, un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.