Capturan a piloto de globo aerostático que se incendió en Teotihuacán; estaba en un hospital de Pachuca

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades, quienes consideran que el globo siniestrado era operado sin autorización, pues se determinó que en el aparato el piloto no contaba con extintor, no estaba capacitado y no tenía el equipo especializado para atender ese tipo de emergencias.

Se dijo que Victor “N”, era el piloto del globo aerostático y, según testigos, fue el primero en lanzarse cuando empezó a incendiarse la canastilla.

Se dijo que el piloto estaba hospitalizado con custodia policial y que sea dado de alta será trasladado a un penal. Tiene quemaduras en el 90 % del rostro y otras partes del cuerpo.

Medios locales informan que Víctor “N” solo declaró que escapó del sitio porque no supo cómo reaccionar al momento del incendio.

Detalles

Al menos dos muertos y tres heridos provocó el sábado pasado el incendio y desplome de un globo aerostático en el municipio San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, vecino a la capital, en el centro del país, informaron autoridades estatales.

El accidente ocurrió en las primeras horas del sábado, prácticamente, dentro de la zona arqueológica de las Pirámides de Teotihucán, a unos 50 kilómetros de la capital mexicana.

Las primeras versiones indican que el globo, de una empresa de servicios turísticos, al parecer sin permiso oficial, se elevó, cobró altura y al comenzar el descenso la canastilla donde se alojan lo viajantes comenzó a incendiarse y posteriormente vino el colapso.

Testigos señalaron que, ante la desesperación, los viajeros comenzaron a pedir auxilio, mediante gritos de desesperación, momento en el que una joven saltó de la canastilla al vacío.

Por ser zona federal, al lugar donde quedaron los cuerpos arribaron agentes del Ejército mexicano y Policía Estatal y personal de Protección Civil del Estado de México, además de agentes de Servicios Periciales quienes levantaron los cuerpos.

Los viajes en globo aerostático son una práctica usual en esta zona del Estado de México donde empresas ofrecen paseos durante las primeras horas del día para que los turistas aprecien el amanecer, la salida del sol y una panorámica privilegiada de las Pirámides de Teotihuacán.

Con información de EFE