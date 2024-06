María Gómez Pérez, una niña guatemalteca de 12 años, desapareció el pasado 29 de mayo mientras estaba en su casa ubicada en la ciudad de Gainesville, en Georgia.

Su misteriosa desaparición hizo que se ofreciera una recompensa de US$20 mil a quien proporcione información que lleve a encontrar a la menor.

Luego de varios días desde su desaparición, este martes 11 de junio, el alguacil del condado de Hall informó que la búsqueda de María Pérez se ha ampliado a todo Estados Unidos y que en ella participa el FBI y el Departamento de Seguridad Pública.

“En este momento todo es posible, pero estamos buscando todas las vías, especialmente fuera del estado de Georgia, con la ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones y también del Departamento de Seguridad Nacional. Se han enviado alertas a todos los niveles. Si de hecho se fuera, fuera a otro estado o parte del país, con suerte podremos descubrir esa información y averiguar dónde está”, aseguró el alguacil del condado Hall.

Además, el alguacil del condado de Hall recalcó la importancia de actuar con rapidez debido a que la desaparición de la menor proveniente de Guatemala es un caso en el que su vida corre peligro.

“Tiene 12 años y ha estado desaparecida una semana y media. Eso responde a tu pregunta. Es una niña y estar desaparecida tanto tiempo es un problema grave. Hay muchas posibilidades de dónde podría estar y qué le pasó... Pero sí, considero que está en peligro, mucho”, mencionó.

Finalmente, el alguacil del condado de Hall aprovechó para solicitar ayuda a la comunidad y pidió que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de María Gómez Pérez se comunique con las autoridades.

“Si alguien tiene un video y no nos lo ha proporcionado, le pedimos que lo haga de inmediato”, concluyó.

#MissingChild Maria Gomez-Perez, 12, has been missing from Gainesville, GA since May 29, 2024. It is believed that she left her home with an unknown person or persons. Please if you see her or have any info contact Hall County Sheriff's Office at the number below 👇 pic.twitter.com/aZKzHzouE6