María Gómez Pérez, una niña guatemalteca de 12 años, desapareció el pasado 29 de mayo mientras estaba en su casa ubicada en la ciudad de Gainesville, en Georgia, Estados Unidos.

A casi dos meses de su misteriosa desaparición, y tras varios intentos de las autoridades del condado de Hall por localizarla, la menor fue hallada “sana y salva” en Dover, Ohio.

Gómez fue encontrada junto a Antonio Agustín, un guatemalteco de 34 años con quien, de acuerdo a la policía, llevaba hablando desde hace varios meses a través de redes sociales,

Agustín llegó por la menor guatemalteca a su casa en Gainesville y se la llevó a otro estado, según revelaron las autoridades a cargo de este caso.

El hallazgo de María Gómez, por quien se ofreció una recompensa de hasta US$50 mil, se dio luego de que la niña se pusiera en contacto con su padre por medio de Facebook para decirle que estaba bien y que la dejara de buscar.

“Gómez-Pérez fue rastreada hasta Ohio cuando usó una nueva cuenta de Facebook para enviarle un mensaje a su padre la semana pasada, diciendo que estaba bien y que quería que la dejara de buscar”, informaron medios locales.

BREAKING: After 2 months, 12 year old Maria Gomez Perez of Hall County has been found safe and ALIVE.



Police have arrested 31y/o Antonio Agustin after they were seen together in a shopping center in Ohio. pic.twitter.com/CJxkUyIjlB