Gustavson, de 46 años, deberá cumplir un mínimo de 22 años de cárcel antes de ser considerado para medidas alternativas, dictó el tribunal penal de Old Bailey en Londres tras escuchar a la fiscalía y a la defensa en un juicio de tres días.

El fundador de la web Eunuchmaker (creador de eunucos) admitió cinco cargos de conspiración para perpetrar daños físicos graves intencionadamente; elaboración y distribución de imágenes indecentes de un menor y posesión de pornografía extrema.

Seis cómplices fueron sentenciados también a penas de entre 4 y 12 años de prisión, más otros dos en enero, tras ser detenidos previamente en una operación policial en Londres, Escocia y el sur de Gales.

Su portal de pago por visión atrajo a unos 22 mil 841 clientes de todo el mundo, que pagaban unas 100 libras (US$125) al año para visionar servicios como castración, extirpación del pene y congelación de miembros, según se supo durante el proceso.

A los voluntarios de estas operaciones, algunos de ellos considerados en situación vulnerable, se les prometía una parte de los ingresos por los vídeos, que reportaron a Gustavson unos beneficios de 300 mil libras (casi US$375 mil) entre 2017 y 2021.

De acuerdo con la fiscal, Caroline Carberry, el imputado emitió las intervenciones hechas en hoteles y pisos de Londres con ayudantes sin cualificación médica a al menos 13 varones, uno de ellos de 16 años. En algunos casos las mutilaciones salieron mal y él llamó a urgencias mintiendo sobre el origen de las heridas.

