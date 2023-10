César Guzmán Salazar: la historia del hijo de “El Chapo” que rechazó seguir los pasos de su padre en el Cártel de Sinaloa

Un claro ejemplo de esta situación es César Guzmán Salazar, el único descendiente de “El Chapo” que le dijo que no a esta peligrosa organización criminal y actualmente mantiene una vida alejada del crimen.

César Guzmán, a diferencia de sus hermanos Iván Archivaldo, Joaquín, Jesús Alfredo y Ovidio, a lo largo de los años ha preferido mantener un perfil bajo y no involucrarse en los negocios ilícitos de la organización criminal fundada por su padre.

César Guzmán Salazar es uno de los cuatro hijos que “El Chapo” tuvo en su primer matrimonio junto a María Alejandrina Salazar Hernández, a quien conoció antes de convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta.

Lea también: “Agradezco que tengo vida y una familia”: las emotivas palabras de Emma Coronel tras salir de prisión y reunirse con sus hijas

Además, es hermano directo de Iván Archivaldo, jefe de “Los Chapitos”, Jesús Alfredo y Alejandrina Gisselle, con quien sí mantiene relación y está en constante comunicación pese a no formar parte de sus actividades ilícitas.

Tras no involucrarse con el Cártel de Sinaloa, César Guzmán optó por comenzar una carrera en el sector inmobiliario y en 2009, de acuerdo a una investigación realizada por El Universal, se convirtió en socio de JDOBLECG Construcciones.

Le puede interesar: “El Mayo” Zambada: cuál es la millonaria fortuna del actual líder del Cártel de Sinaloa

De igual manera, años más tarde el hijo de “El Chapo” formó parte de una empresa denominada Gisselle Artículos Escolares y de Oficina, S.A, la cual fundó junto a su hermana Alejandrina Gisselle.

The man in the photo is César Guzmán Salazar (Son Of El Chapo and Alejandrina Salazar Hernández), not Joaquín.

Here is another photo of César. pic.twitter.com/9TDkD3hwW1

— VedantSrivastava (@crux1469) April 27, 2023