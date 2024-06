México, siendo un país mayoritariamente católico, tiene por primera vez, una presidenta electa mujer y con ascendencia judía. Esto ha despertado el interés de cómo manejará su religión durante su mandato, tomando en cuenta las posiciones que tomó mientras se encontraba en campaña.

Sheinbaum procede de una familia con ascendencia judía y con orígenes en Bulgaria y Lituania. Sin embargo, la presidenta electa ha indicado que durante su niñez, creció dentro de una casa laica, puesto que sus padres, ambos científicos, se categorizaban como ateos. Durante su vida política, Sheinbaum ha intentado mantener sus creencias religiosas en privado, sin embargo, durante una entrevista Sheinbaum explicó que ella no profesa la religión de sus antepasados.

En el año 2020, Sheinbaum señaló a The New York Times: “Claro que conozco de dónde vengo, pero mis padres siempre fueron ateos. Nunca pertenecí a la comunidad judía, y crecimos alejados un poco de eso”. No obstante, a Arturo Cano, encargado de la biografía de la nueva presidenta electa, le reveló que seguía siendo parte de ciertas tradiciones judías – como el Yom Kipur – más no de manera religiosa, sino cultural.

Por otro lado, Sheinbaum no ha involucrado el judaísmo en su vida matrimonial, puesto que nunca estuvo obligada a casarse con un judío. La presidenta electa aseguró que los dos matrimonios que ha tenido, han sido con no judíos, ya que nunca se vio obligada a seguir con este linaje.

El papel de la religión durante su campaña

Sheinbaum, aunque se ha declarado como una mujer no religiosa, ha utilizado, durante su campaña, símbolos propios de la religión católica.

Se le vio en algún momento con una falda de la virgen de Guadalupe y portando un rosario en algunos de sus mitines. Así mismo, se reunió en febrero pasado con el papa Francisco, encuentro que difundió dentro de sus redes sociales.

Esto ha atraído críticas para Sheinbaum, a quien se le ha acusado de aprovecharse de estas figuras religiosas, para conseguir el favor de los votantes católicos. Del mismo modo, sus contrincantes pusieron en duda las creencias de la nueva presidenta electa, apoyándose en el uso que Sheinbaum les ha dado a estas figuras que pueden llegar a ser de suma importancia para la población mexicana.

Luego de las críticas recibidas, Sheinbaum declaró “Soy una mujer de fe y soy una mujer de ciencia”, para ponerle un alto a todos los comentarios negativos.

¿Afectará la religión durante su mandato?

A pesar de los intentos de Sheinbaum por desligarse de la religión profesada por sus antepasados, todavía está en duda sus orígenes y creencias.Entre las personas que se encuentran en duda, se encuentra Vicente Fox, quien fue el mandatario del país durante el periodo del 2000 al 2006. Fox llamó a Sheinbaum “judía búlgara” como una manera de desvalorizar su ciudadanía mexicana.

Por otro lado, la relación que tenían Andrés Manuel López Obrador – actual presidente de México y predecesor de Sheinbaum – y la iglesia, no está en sus mejores momentos. Esto luego de que, en el 2022, algunos obispos criticaron los niveles de violencia que incrementaron durante el mandato de López Obrador.

Esto crea dudas de cómo se desenvolverá Sheinbaum con los líderes religiosos. No obstante, la actual presidenta electa ha aceptado reuniones con los católicos y a aceptado a firmar un compromiso nacional por la paz.

“Respeto a todas las religiones, creo que México tiene que estar unido más allá de las creencias de cada quien”, enfatizó Sheinbaum luego de todos estos cuestionamientos.