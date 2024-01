Clima en Estados Unidos: La ola de frío y la nieve impactan en gran parte del país

El organismo predijo que las temperaturas bajo cero y los vientos helados prevalecerán hasta el martes, antes de que llegue una nueva ola de frío ártico a finales de la semana.

Se esperan temperaturas extremas de menos de 40 grados bajo cero en Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur, además de fuertes nevadas en Míchigan y en el estado de Nueva York.

La ola de frío podría afectar a la participación este lunes en los caucus de Iowa, la primera cita de las primarias republicanas para las elecciones presidenciales, en las que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) parte como claro favorito.

An Arctic airmass will bring temperatures as low as single digits and wind chills to below zero tonight and Tuesday night.

Once temps fall below freezing today, they will remain near or below freezing in most areas until late Wednesday morning.

