“Comenzó a disparar al azar”: dos muertos y cinco heridos en tiroteo registrado en festival de música electrónica

“Podemos confirmar dos fallecidos. Tenemos cinco heridos confirmados. El sospechoso está bajo custodia. La escena ha sido asegurada”, informó la oficina del alguacil.

Asimismo, señaló que la información sobre las víctimas de los disparos “no estará disponible hasta que se complete la investigación en el lugar y se haya notificado a las familias de las víctimas”.

Hasta el momento, la identidad del tirador no ha sido proporcionada por las autoridades locales.

Según la información divulgada, el agresor se alejó de la escena del tiroteo antes de que los agentes lo pudieran localizar.

De acuerdo con el portavoz de la Oficina del Algucil de Grant, Kyle Foreman, el sospechoso disparó “al azar” a la multitud mientras huía y finalmente fue detenido.

Beyond Wonderland es un festival de música electrónica organizado por Insomniac Events, que se desarrolla durante uno o dos días en varias ciudades de la costa oeste estadounidense, incluidas Seattle, San Bernardino y Mountain View.

Este domingo, la organización informó que cancelaba su segundo día de programa con motivo del tiroteo.

“Debido al incidente que tuvo lugar en el área de acampada desbordada anoche, lamentamos informarles que el Día 2 de Beyond Wonderland (…) ha sido cancelado”, informó en Twitter el festival.

— Beyond Wonderland at The Gorge (@BeyondWlandPNW) June 18, 2023