Comité legislativo recomendó que se impute al ex presidente Donald Trump por el asalto al Capitolio

“Todo el propósito y objetivo obvio del plan de Trump era obstruir, influir e impedir la transferencia legal del poder en Estados Unidos“, sostuvo el congresista demócrata Jamie Raskin, integrante de ese comité.

Pero el mandatario republicano, según dijo, no actuó en solitario. “Tuvo un acuerdo formal e informal con varias personas que le ayudaron con sus objetivos delictivos”, sostuvo el legislador confiando en que la investigación del Departamento de Justicia ofrezca un panorama más detallado.

En sus recomendaciones al Departamento de Justicia también se citó de forma explícita al abogado de Trump John Eastman con los cargos de obstruir un procedimiento oficial y de conspirar para defraudar al Gobierno federal.

“Entendemos la gravedad de todas y cada una de las sugerencias que estamos haciendo hoy, así como entendemos la magnitud del delito contra la democracia que describimos en nuestro informe, pero hemos ido adonde nos llevan los hechos y la ley, e inevitablemente nos llevan ahí“, apuntó Raskin.

The Justice Department must apply the same standard of law to Donald Trump as they would to any citizen.

That's what Attorney General Garland promised to do.

And the country will hold the Department to it. pic.twitter.com/UcK1HnV4ZJ

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) December 19, 2022