Cómo es el “barco hospital” con mil camas y 12 quirófanos que llegó a Nueva York para la emergencia del coronavirus

Mientras la pandemia sigue propagándose por Estados Unidos, el presidente Donald Trump decidió prorrogar hasta fin de abril las recomendaciones de confinamiento.

El “USNS Comfort”, equipado con 12 quirófanos y un equipo de mil 200 trabajadores sanitarios, arribó al puerto de Nueva York para ayudar a aliviar los hospitales de la ciudad, saturados por la permanente afluencia de pacientes con coronavirus, constató la AFP.

El buque recibirá a pacientes que requieren cuidados intensivos no relacionados con el virus para permitir así que los hospitales se centren en los enfermos de covid-19.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, saludó la llegada de la embarcación, prevista desde el 18 de marzo.

“El hecho de que la marina esté aquí, que el Ejército esté aquí para ayudar a Nueva York en un momento en el que nuestra ciudad lo necesita, es muy importante”, dijo de Blasio a CNN, cuando el barco entraba en el puerto de Manhattan.

“Para la población de la ciudad, que atravesó por muchas cosas estas últimas semanas, esto sube la moral. Es muy emotivo para todos nosotros, necesitamos ayuda”, añadió el funcionario.

La ciudad de Nueva York, epicentro de la epidemia en Estados Unidos, con más de 33 mil casos y 776 fallecidos, según las últimas cifras de la universidad Johns Hopkins, debe también abrir este lunes un hospital de urgencia en el centro de conferencias Javits Center con capacidad de dos mil 900 camas.

Otros cuatro sitios a lo ancho de la ciudad han sido aprobados para ofrecer cuidados y descongestionar los hospitales, desbordados en los últimos días por el flujo de enfermos.

“Estamos a dos, tres, cuatro semanas (del pico de contagios), según el modelo de proyección utilizado. Hace falta prepararse para el pico, tener material para el pico. Porque ahí es cuando el sistema va a colapsar”, dijo en tanto el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a la cadena MSNBC.

De Blasio en tanto destacó que la ciudad necesita con urgencia unos 400 respiradores artificiales y refuerzos de personal médico.

“Le pedí al presidente, al gobierno federal, que nos provean de 400 (respiradores) lo antes posible”, dijo. “Uno de cada cuatro casos estadounidenses está aquí, les advertimos, han tenido tiempo, ahora hace falta que los encuentren”.

El País informó que no es la primera vez que la embarcación petrolera reconvertida en hospital presta sus servicios a la ciudad, ya que después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se utilizó como base flotante para los equipos de rescate.

Este el segundo barco hospital de la Marina de la clase Mercy que se pone a disposición en esta pandemia que afecta a Estados Unidos.

El primero, también con una capacidad de mil camas, se encuentra desde el viernes 28 de marzo en Los Ángeles para asistir a los hospitales del sur de California

Estados Unidos es este lunes el país con más casos confirmados de la enfermedad -más de 143.000, según el Johns Hopkins, y más de 2.500 muertos-.

Ante esta situación, Trump alargó el domingo hasta finales abril las medidas restrictivas para frenar la propagación del coronavirus.

El mandatario también dijo que Estados Unidos está lejos aún del pico de la pandemia, mientras uno de sus consejeros, el doctor Anthony Fauci, aseguraba que el virus podría dejar hasta 200 mil muertos en el país.

El presidente estadounidense minimizó inicialmente la pandemia y luego ha oscilado entre un tono sombrío sobre la evolución de la situación y una voluntad de reactivar rápidamente la economía, mientras el número de personas en paro sobrepasa los tres millones y debe aumentar en las próximas semanas.

Incluso las empresas consideradas esenciales y que trabajan a toda máquina, como el gigante del comercio en línea Amazon, sumamente demandado por los estadounidenses mientras están en gran parte confinados en sus casas, han tenido dificultades por la pandemia.

JUST IN: The USNS Comfort arrives in New York City. Thank you to the @USNavy for aiding in our fight against COVID-19. pic.twitter.com/TTKw9gvt3g

— City of New York (@nycgov) March 30, 2020