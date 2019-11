Cómo ha sido la vida de Evo Morales y cómo llegó a la presidencia de Bolivia

Evo Morales, renunció a la presidencia de Bolivia.(Foto Prensa Libre: AFP)

Juan Evo Morales Ayma Isallavi, nació en 1959 fue electo presidente de Bolivia desde el 18 de diciembre de 2005, es el primer presidente indígena en la historia de ese país.

Morales es el segundo de tres hermanos que durante su niñez vivieron en una pequeña vivienda de adobe y paja, en una aldea rural del altiplano boliviano.

Sus padres sostenían el hogar como trabajadores de la agricultura y ganadería, A la edad de 8 años, Morales dividía su tiempo para estudiar y trabajar en el pastoreo de ganado, a tal punto que dejó de estudiar por un tiempo, ya que sus padres viajaron a Argentina para trabajar en cañaverales azucareros, posteriormente lograron estabilidad con la siembra de la hoja de coca.

Durante su adolescencia, Morales trabajó como albañil, panadero, trompetista y en 1977 se graduó como bachiller.

Carrera política

Morales inició su activismo en el movimiento sindical en la década de 1980, en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, alcanzó la dirección de la Federación Especial del Trópico, una de las seis federaciones sindicales de productores de coca que se encuentran organizados en la zona del trópico cochabambino.

Fue uno de los fundadores del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) que luego se aliaría con el Movimiento al Socialismo (MAS) para participar de las elecciones generales de 1997, en las que resultó elegido diputado por Cochabamba.

Evo Morales participó en las elecciones de 2002 en las cuales el MAS logró el segundo lugar con un fuerte apoyo de los departamentos de occidente después de Gonzalo Sánchez de Lozada que tuvo más apoyo en los departamentos de los valles y llanos.

En las elecciones de 2005, Morales obtuvo casi el 54 % de los votos, por lo que se convirtió en el primer presidente de origen indígena. Asumió el poder el 22 de enero de 2006. Morales fue elegido ante la amenaza del embajador de Estados Unidos de no votar por Evo Morales.

Discurso

Morales anunció su renuncia y señaló a “grupos oligárquicos” de conspirar contra la democracia.

“Renuncio para que mesa y Camacho no persigan a mis hermanos, a dirigentes sindicales, para que no sigan saqueando casas de asambleístas de concejales, para que no sigan matando a familiares de nuestros sindicales, que no sigan perjudicando a la gente más humilde a transportistas, estoy renunciado para que mis hermanas y hermanos dirigentes no sigan hostigados, amenazados, lamento mucho este golpe cívico, algún sector de la policía puede desplegarse para atentar contra la democracia, contra paz social con violencia, pero la lucha no termina acá, los humildes, los pobres, los sectores sociales, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz”.

“Nuestra obligación y mí obligación es buscar esta pacificación, espero que Meza y Camacho entiendan mi mensaje, pedirle a ellos y a otros comités cívicos que no perjudiquen a gente pobre, que no los engañen con mentiras, que no utilicen al pueblo, el deseo es la paz social, al mundo, quiero que sepan que grupos oligárquicos conspiran contra la democracia, tengo la obligación de buscar la paz, duele mucho que bolivianos estén enfrentados, duele mucho que comités cívicos y partidos que han perdido lleven la violencia y por eso estoy renunciando”.

