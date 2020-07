Comprueban vida humana desde hace más de 30 mil años en México

El material encontrado, incluidas 1 mil 900 herramientas de piedra tallada, son muestra de una ocupación humana en la cueva de Chiquihuite, al norte de Ciudad de México, que se remonta a 33 mil años, y que duró 20 mil años, destacan dos estudios publicados en la revista Nature.

“Nuestras investigaciones aportan nuevas pruebas sobre la antigüedad de la presencia de humanos en las Américas”, declaró a la AFP el arqueólogo Ciprian Ardelean, autor de uno de los dos estudios.

Los utensilios más antiguos encontrados en esta cueva, situada en altitud, fueron datados con carbono 14 en un rango de entre 33 mil y 31 mil años antes de la era cristiana. “No son muchos, pero están ahí”, comentó este investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Si bien no se halló ningún hueso ni ADN humanos en el lugar, “es probable que los humanos lo utilizaran de forma relativamente constante, quizás durante episodios estacionales recurrentes que forman parte de periodos migratorios más grandes”, agrega el estudio.

Las herramientas de piedra revelaron una “desarrollada tecnología”, que, según los autores, se trajo de otro lugar.

La historia de cómo y cuando llegó el Homo Sapiens a las Américas –la última gran masa de tierra poblada por la especie humana– es a menudo objeto de debate entre los expertos.

We publish evidence for very early humans in the Americas today in @nature, one of two papers describing new work on human dispersal to the continent. We find at Chiquihuite Cave, Mexico, human occupation prior to 26,000 yr ago. https://t.co/3JQMK91J71 @labecval @school_of_arch pic.twitter.com/ZUhtFoQB8P

— Tom Higham (@tommyhigham) July 22, 2020