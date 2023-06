Con armas largas y chalecos antibalas: qué se sabe del secuestro de 14 empleados de la policía a manos de un comando armado en México

Fuerzas estatales y federales lanzaron “un operativo de búsqueda y localización de 14 masculinos integrantes de esta institución policial que fueron privados de la libertad por personas armadas”, detalló un comunicado de la secretaría estatal.

La AFP consultó a una fuente de Seguridad sobre si estos trabajadores tienen formación policial, a lo que se limitó a señalar que se trata de “personal administrativo”.

El operativo para localizar a los trabajadores se realiza con vehículos y helicópteros, detalló el comunicado.

La fiscalía estatal informó de su lado que investiga el origen y la autenticidad de “diversos materiales de video y fotográficos” que circulan en redes sociales y medios locales, en los que se muestra el aparente momento del secuestro.

En estas imágenes se observan a al menos seis individuos con armas largas y chalecos antibalas al lado de tres camionetas que obstaculizan el paso en una carretera.

A un costado se distingue un autobús azul, que según medios sería el vehículo que transportaba a los trabajadores y al que los asaltantes apuntaban con armas largas.

El diario Reforma publicó que el comando detuvo la unidad y la abordo para luego quitarles a los pasajeros sus teléfonos celulares y les ordenaron tirarse al suelo.

Los hombres armados, que vestían ropas tipo militar y llevaban el rostro cubierto, se llevaron a los hombres mientras que dejaron a un indeterminado número de mujeres, también trabajadoras de la policía, según la versión del diario.

Según testigos, las mujeres rompieron en llanto luego del asalto.

#UPDATE Fourteen administrative employees of the police force in the Mexican state of Chiapas were kidnapped Tuesday by armed men as they were traveling along a highway, local authorities say.

