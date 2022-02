Conflicto entre Rusia y Ucrania: se escuchan explosiones en Kiev y se reporta la caída de un avión

“El aparato enemigo fue derribado por defensa antiaérea ucraniana y cayó junto a un edificio situado en la calle Koshitsa 7a, del distrito de Darnitsk”, escribió en su cuenta de Telegram el asesor ministerial, que no precisó el tipo de avión abatido.

Esta madrugada en Kiev se oyeron potentes explosiones, que Gerashenko explicó con el fuego de las baterías antiáereas que defienden las ciudad.

Sin embargo, medios internacionales afirmaban que fue un aparato ucraniano el que había sido derribo por misiles de crucero rusos.

Las fuerzas terrestres ucranianas indicaron en Facebook que Rusia disparó contra áreas civiles de la capital y que sus sistemas de defensa aérea neutralizaron “dos regalos mortíferos”. También publicaron un video de un edificio residencial medio en llamas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, indicó que tres personas resultaron heridas, una de ellas crítica, por los escombros de los misiles caídos en un barrio residencial al sureste de la capital.

En la fotografía publicada por el alcalde, dos bomberos observan un edificio con un enorme agujero por el que sale una tenue humareda.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó hoy de la muerte de 137 ucranianos durante el primer día del ataque ruso contra el país.

“Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales. 316 resultaron heridos”, dijo el mandatario en una nueva alocución a la nación.

Tras la orden del presidente ruso Vladímir Putin, tropas rusas entraron por el norte, el sur y el este del país y se apoderaron de una base aérea estratégica cerca de Kiev, así como de la zona de la central de Chernóbil, contaminada aún por la radiactividad del accidente nuclear de 1986, cuando Ucrania formaba parte de la hoy desmembrada Unión Soviética.

La base aérea de Gostomel cayó tras un ataque llevado de soldados transportados en helicóptero desde Bielorrusia, un país aliado de Rusia, reportaron testigos.

“Los helicópteros llegaron y empezaron los combates. Disparaban con ametralladoras y lanzagranadas”, indicó uno de los testigos, Serguiy Storojouk.

Ese aeródromo podría servir de puesto de avanzada para lanzar una ofensiva sobre Kiev donde, según el presidente Zelenski, ya han entrado “grupos de sabotaje” rusos. El viernes de madrugada, la capital se despertó nuevamente con fuertes explosiones.

*Con información de EFE y AFP*

According to CNN citing Ukrainian government source, a Ukrainian Su-27 jet was shot down by a Russian missile in #Kyiv. https://t.co/hVIsoUcWZG

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) February 25, 2022