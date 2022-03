Conflicto Rusia – Ucrania: Kiev amanece sepultada por un manto de nieve

La capital ucraniana amaneció hoy cubierta por un manto de nieve . Aunque las sirenas antiaéreas no dejaron de sonar, fueron los copos de nieve los que cubrieron el cielo de Kiev .

Después de que las temperaturas descendieran el lunes varios grados, el invierno se niega a ceder el primer día de marzo el paso a la primavera con temperaturas por debajo de cero.

Pese al estado de guerra, máquinas quitanieves recogieron y amontonaron en varios montículos parte de la nieve en la plaza de la Independencia (Maidán).

Tan pronto como algún supermercado levantó la persiana, a sus puertas se arremolinaron decenas de personas, pero otras tiendas no pudieron abrir, ya que fueron asaltadas.

“He venido temprano, ya que después la cola será interminable. Ya apenas me queda comida en el frigorífico”, señala un resignado Yuri.

Las defensas de la ciudad no bajan la guardia, especialmente ante la presencia de grupos de sabotaje, pese a que ayer se celebró la primera ronda de negociaciones entre ambos bandos en conflicto: Ucrania y Rusia.

“En mi barrio estamos preparando cócteles molotov. Yo me siento ucraniano y también defenderé la ciudad. No podemos permitir que un país democrático caiga ante un régimen fascista“, comentó Jeff, un contable islandés que vive en Kiev desde hace once años.

El edificio del Ayuntamiento de Kiev ha cubierto la puerta y las ventanas que dan a su fachada con sacos terreros. Todos los restaurantes, bancos y centros comerciales siguen cerrados.

La Alcaldía informó de que en la ciudad “hay agua, luz y calefacción” y que los servicios comunales están reforzando las defensas en los alrededores de la ciudad cruzada por el río Dniéper.