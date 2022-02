Conflicto Rusia-Ucrania: Tropas rusas llegan a Kiev y se reportan explosiones en un distrito cercano al Parlamento ucraniano

“Pedimos a los ciudadanos que nos informen de los movimientos enemigos, que hagan cócteles molotov y neutralicen al ocupante”, dijo el ministerio en un comunicado.

Las tropas ucranianas también indicaron que combaten contra unidades de blindados rusos en dos localidades, Dymer e Ivankiv, situadas a 45 y 80 kilómetros al norte de Kiev.

Aunque han tenido que hacer frente a resistencia en algunas zonas, las fuerzas ucranianas admiten que las tropas rusas encuentran la manera de seguir acercándose a la capital, donde viven tres millones de habitantes pero que estaba desierta este viernes.

Al amanecer, Kiev registró dos fuertes explosiones, según pudieron comprobar periodistas de la AFP. “Disparos horribles de misiles rusos sobre Kiev”, denunció en Twitter el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. Según fuentes oficiales, hubo tres heridos en el ataque.

“Dijeron que los civiles no eran objetivo, pero es otra de sus mentiras (…) Esta noche, comenzaron a bombardear vecindarios civiles. Esto nos recuerda a (la ofensiva nazi de) 1941”, denunció este viernes Volodimir Zelenski en un video difundido en las redes sociales.

El jueves, el ejército ruso se hizo con el control de la zona de la central de Chernóbil, contaminada aún por la radioactividad del accidente nuclear de 1986.

Zelenski también alabó a los ucranianos por su “heroísmo” y aseguró que sus tropas “hacen todo lo posible” para defender el país.

“Rusia tendrá que hablar con nosotros tarde o temprano. De la manera en que podremos poner fin a los combates y parar la invasión. Cuanto antes tenga lugar esta conversación, menores serán las pérdidas, incluso para Rusia”, estimó.

Tal vez a modo de respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que su país está dispuesto a negociar si Ucrania “depone las armas”.

En una conversación con Putin, el presidente chino Xi Jinping le pidió que “negocie” con Ucrania.

El papa Francisco también intervino y se reunió con el embajador ruso en el Vaticano para manifestarle “su preocupación”.

