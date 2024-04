La Tierra continúa registrando temperaturas cada vez más cálidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido de las graves consecuencias del aumento de estas.

El 2022 fue el sexto año con las temperaturas más altas desde 1880, según un informe elaborado por científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA).

Lo peor llegó en 2023, cuando se registraron unas cifras récord y, según los expertos, eso abría la puerta a un incremento de inundaciones, incendios forestales, deshielos de glaciares e intensas y abundantes olas de calor en el futuro.

“Continuamos en esta grave tendencia de aumentos de temperatura. Y otro dato importante es que los últimos nueve años han sido los más calientes desde que empezamos a tomar medidas”, aseguró Carlos del Castillo, jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en declaraciones a la Voz de América, convencido de que “el problema es que la tendencia es inexorablemente de aumento de temperatura a lo largo de este ciclo”.

Sin embargo, el aumento de las temperaturas en todo el planeta no se da de manera equitativa, sino que hay lugares donde se acentúa aún más este calentamiento. “Por ejemplo, en el Ártico, en los hemisferios, en las latitudes más altas hacia el norte, pues el cambio puede ser de hasta cuatro veces más. Y en algunos lugares es un poco menos del promedio, y eso se debe a patrones de corrientes marinas y vientos, entre otras cosas”, afirmó el experto.

Lea también: "5 ciudades que están haciendo del mundo un lugar mejor, según el Índice Global de Sostenibilidad"

Las Naciones Unidas designan el 22 de abril como el Día Internacional de la Tierra con el objetivo de crear la conciencia sobre los problemas climáticos globales, derivados del calentamiento global, el cambio climático y otros fenómenos meteorológicos que generalmente son resultado de actividades humanas.

Desde el organismo internacional subrayan que “el cambio climático, las alteraciones humanas en la naturaleza y los actos que dañan la biodiversidad, como la deforestación, el cambio en el uso de suelos, la agricultura y ganadería intensivas, o el tráfico ilegal de especies, pueden intensificar la destrucción del planeta".

El comité de expertos que forman parte del organismo dependiente de las Naciones Unidas también ha puesto de manifiesto que la temperatura media del año está a 1.4 grados Celsius por encima de la era preindustrial, tan solo una décima de grado por debajo de lo que se había fijado en el Acuerdo de París de 2015.

Y el escenario es aún más preocupante de cara al próximo año ya que, según declaraciones del secretario general de la OMM, se podría superar la temperatura objetivo de 1.5 grados Celsius por el fenómeno de El Niño, marcado por el calentamiento del océano Pacífico.

“Es prácticamente seguro que durante los próximos cuatro años alcanzaremos este 1.5, al menos de forma temporada” dijo Petteri Taalas en una entrevista recogida por la agencia The Associated Press, para luego asegurar que “en la próxima década más o menos vamos a estar ahí de forma permanente”.

Además, Del Castillo indicó que “los aumentos de temperatura en el planeta tienen efectos muy negativos” y sus consecuencias ya se están viendo hoy en día. “Estamos experimentando aumentos de eventos climáticos extremos, en los lugares que son secos se están secando más, los lugares en los que llueve mucho está lloviendo mucho más y se están intensificando los huracanes”, detalló.

We have two years to save the world.



Starting now, we need:



🔑 A quantum leap in climate finance



🔑 Bold new national climate plans by all nations that protect people, boost jobs and drive inclusive economic growth



More 👉 https://t.co/LmM3rX8fpc pic.twitter.com/zJjIdh0VEK