Coronavirus: infectados y personas que han superado la enfermedad narran la odisea vivida

Tiger Ye cuenta cómo vivió el coronavirus. (Foto tomada de ElUniverso.com).

Desde su aparición, a finales de diciembre 2019, el nuevo coronavirus ha contagiado a 117 mil 356 personas en 107 países.

De ellas, cuatro mil 252 han muerto, según el último balance de la AFP con cifras oficiales disponibles este martes 10 de marzo.

La enfermedad se acerca ya a la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras en todo el mundo se toman acciones para contrarrestar el virus, algunos infectados que han sobrevivido han contado su historia.

Comenzaremos con la historia de un joven de Wuhan, China, quien compartió su experiencia con The Guardian y el Time.

Se trata de Tiger Ye, de 21 años, quien relató que comenzó con los síntomas a mediados de enero de este año, todo comenzó con dolor muscular.

Recuerda que sufrió de fiebre, pero no fue lo suficiente fuerte como para detectar que se trataba de coronavirus.

Tomó medicina para tratar su resfriado según él, aunque no tiene idea de cómo se contagió, pues siempre mantuvo su rutina.

En días posteriores comenzó a usar máscara de protección, pero fue en vano, pues portaba el virus.

Narra su odisea

Su odisea comenzó cuando llegó a un hospital y vio que el recinto estaba hacinado por la cantidad de contagiados. Fue la primera vez que vio a médicos con sus trajes de protección.

“Comprendí que estaba pasando algo malo”, refiere Ye.

Ante la demanda en el hospital de Wuhan, decidió ir a un centro especializado en pulmones en esa ciudad, donde se le efectuaron una serie de estudios que revelaron sombras irregulares en la parte inferior de sus pulmones. Le recetaron medicamentos.

Luego, comenzó su cuarentena en su habitación, un suite con baño y vestidor, solo abría la puerta para recibir la comida que le llevaba su abuela, usó platos desechables.

Su salud empeoró en aquella habitación, sufrió de una tos muy seca con un poco de flema amarilla; fue a un hospital y un médico le dijo que sospechaban que tenía coronavirus.

El 28 de enero el diagnóstico médico indicó que tenía coronavirus.

Los dolores lo torturaban, “pasé los días mirando anime japonés para distraerme del malestar”, recuerda.

“Sentí que había ido al infierno y había regresado, fueron algunos de los peores días de mi vida”, lamenta Ye.

En Singapur, Julia vivió similar situación que Ye, ya que el 8 de febrero fue diagnosticada con coronavirus y nueve días después fue dada de alta, informó ElComercio.com.

Julia decidió contar su testimonio a la BBC y recuerda que comenzó con los síntomas, despertó y sintió que la habitación daba vueltas, al día siguiente fue puesta en aislamiento por la enfermedad.

En cuatro paredes

Permanecía entre cuatro paredes, “me pasaban la comida, mi medicación, mi ropa, y mi toalla por una puerta que comunicaba a un receptáculo cerrado”, explicó.

Informó a la BBC que desde un teléfono celular desde el que podía enviar textos o hacer videollamadas, pero al encontrarse sola le daban deseos de golpear la pared y platicar con el paciente de la habitación vecina.

Uno de los momentos más críticos fue cuando tenía dificultad para respirar, pues sentía que sus pulmones no responderían; además, ir de la cama al baño, que estaban a cinco metros de distancia, era un sacrificio.

Primer británico contagiado

En Wuhan, el británico Connor Reed trabaja en una escuela y al principio pensó que se trataba de una gripe. Su relato es clave para superar el miedo, dijo a Noticias Caracoltv.com.

Su pesadilla con el virus comenzó en noviembre pasado.

“Yo pensé que estaba bien. Preparándome para volver al trabajo, me estaba sintiendo saludable, obviamente la gripe no se había del todo, pero al día siguiente desperté y me estaba sintiendo realmente mal. Ese fue el inicio de todo”, manifestó Reed.

Se convirtió en el primer británico en contraer el virus.

Relata que la enfermedad el afectó súbitamente, pues no era capaz de respirar, situación que le causó temor.

Recuerda que el poco aire que tomaba sonaba como un respiro en una bolsa, por lo que tomó medicamentos para despejar las vías respiratorias.

“Soy una personas joven, no fumo y no bebo. No me afectó como puede afectar a otras personas mayores y con enfermedades de base”, expresó el británico.

Influencer aislado

ConSalud.es también compartió la historia del influencer Nil Monró, quien ha sido uno de los primeros infectados en Barcelona, España, luego de haberse contagiarse en Milán, Italia.

El 22 de febrero comenzó con los síntomas y en el Hospital Clínic de Barcelona le detectaron coronavirus covid-19. Permanece en cuarentena en el hospital.

Recuerda que prepara su maleta para retornar a España cuando comenzó con dolor de cabeza y fiebre. Ahora que permanece aislado, intenta mantener la mente ocupada, “lo llevo con optimismo, aunque tengo muchas ganas de volver a estar fuera”, dijo.

Agregó que no puede salir y al recinto donde está, solo pueden entrar los profesionales sanitarios. Cuando positivo al virus, su madre le manifestó su preocupación.

Monró explicó que conforme ha pasado el tiempo, muchas personas le preguntaba por Instagram si estaba bien, porque no veían publicaciones.

Que no cunda el pánico

Recalcó que la importancia es que no cunda el pánico y sobre todo resaltar la importancia de la limpieza de manos que es el arma más efectiva para combatir el virus.

Dijo que hay sobreinformación, lo que provoca que la gente ignore lo que informan los medios.

“Como en la guerra, tenemos escoger a quién salvar”

Rpp Noticias informó que Italia es el país más afectado de Europa, pues ya reporta al menos 10 mil casos de covid-19, y unos cinco mil 49 pacientes se encuentran hospitalizados y 733 en cuidados intensivos.

La publicación añade que un médico italiano, especializado en anestesia y reanimación, reveló desde un hospital de Lombardía, la región más afectada por la epidemia, que trabaja “en una guerra, en la que hay que decidir a quién salvar”.

Se trata del médico Christian Salaroli, de 48, quien en una entrevista al diario II Corriente della Sera explicó que decide por edad y por condiciones de salud, como en todas las situaciones de guerra.

Salaroli labora en el Hospital Juan 23 de Bergamo, ciudad también afectada por el covid-19, y decidió dar la entrevista por la grave situación que atraviesa el sistema médico italiano.

“Decir que no se muere de coronavirus es una mentira que me llena de amargura”, afirmó Salaroli y admitió que él y sus colegas deben seleccionar entre los pacientes más graves, como los que pueden tener acceso a la reanimación mecánica por intubación.

“Si una persona entre 80 y 95 años tiene insuficiencia respiratoria grave, es probable que no continuemos”, agregó.

Explicó que si un paciente de la tercer edad tiene una insuficiencia en más de tres órganos vitales, significa que tiene una tasa de mortalidad del cien por ciento.