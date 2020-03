Coronavirus: Trump anuncia el cierre temporal de la frontera con Canadá por el covid-19

“Estaremos, de acuerdo mutuo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020