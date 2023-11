“Corrían y abrazaban el televisor”: la emotiva reacción de las gemelas de “El Chapo” Guzmán tras verlo en las noticias

Sobre esta triste situación, la actual esposa de “El Chapo” brindó más detalles durante una entrevista con la periodista Anabel Hernández.

De acuerdo a Emma Coronel, sus dos hijas con el narcotraficante extrañan a su padre y, pese a que no entienden lo que sucede, abrazan la televisión cada vez que lo ven en las noticias.

“Emma escribió con absoluta tranquilidad como creciendo viendo que su papá salía en televisión, cuando eso ocurría corrían y abrazaban la pantalla, ciertamente lo que se decía de él no era positivo, pero cuando ‘El Chapo’ estaba presente las alentaba siempre era de que cuando se miraba en la televisión decías ‘mira, allá está tu papá en la televisión’”, afirmó Anabel en su libro Las Mujeres del Narco.

Además, Emma Coronel mencionó que ella deja que sus dos hijas vean a Joaquín Guzmán por medio del televisor debido a que todavía no comprenden la magnitud de lo que sucede a su alrededor.

“Las dejo que lo vean porque no entienden la magnitud de las cosas, ellas no saben, nomas lo ven y dicen ‘es mi papá’, afortunadamente no se dan cuenta de la gravedad de las cosas”, respondió la ex reina de belleza en esta charla.

María Joaquina y Emaly tenían tan solo tres años cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán fue capturado por última ocasión.

Actualmente, las gemelas del capo del narcotráfico y Emma Coronel tienen 12 años de edad, ya que nacieron en 2011.