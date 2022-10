Corte de EE. UU. considera ilegal el programa DACA: La incertidumbre, los permisos de trabajo y qué pasará con los “dreamers”

La decisión “proporciona un indulto temporal para los beneficiarios de DACA, pero una cosa queda clara: las vidas de los “dreamers siguen en un limbo”, añade.

La incertidumbre se ha apoderado del más de medio millón de soñadores que hay en EE. UU. después del esperado fallo del miércoles 5 de octubre de un tribunal de apelaciones, que consideró que el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) es ilegal pero lo dejó en pie hasta que una corte inferior revise el caso.

“La idea de estar de caso judicial en caso judicial y nunca saber cuándo estas decisiones van a llegar es muy estresante, agotador y así no se puede vivir”, dijo a Efe Juliana Macedo, una brasileña de 36 años, quien obtuvo DACA cuando fue anunciado en 2012.

En el fallo, los jueces le dieron la razón a la corte en Texas que falló a favor de terminar DACA en 2021 pero decidieron permitir a quienes ya tienen el beneficio, como Macedo, poder renovar sus permisos de trabajo. Sin embargo, mantuvieron una prohibición para que se tramiten nuevas solicitudes.

El tribunal decidió enviar el caso de nuevo a la corte inferior para que revise una nueva normativa emitida por el Gobierno del presidente Joe Biden en agosto de 2021 que sanciona el programa en el registro federal.

Tanto para Macedo como para otros activistas a favor de los derechos de los migrantes, la decisión del 5 de octubre solo prolonga la espera de una muerte anunciada para DACA en los tribunales.

“Es solo una cuestión de tiempo. Sabemos que el juez Hanen (de la corte inferior en Texas) ya dijo que considera que la política de DACA en sí es ilegal”, argumentó Macedo, quien trabaja defendiendo a los intereses de los soñadores como ella en la organización United We Dream.

El fallo del miércoles 5 de octubre “deja absolutamente claro” que las cortes seguirán un camino que “acaba en revocar DACA”, sentenció Todd Schulte, director de FWD.us en un comunicado.

