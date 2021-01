Crean una página web que coloca el meme del senador Bernie Sanders en cualquier calle de Google Maps

Mientras que la mayoría de los hombres vestían abrigos de invierno bien diseñados, el excandidato a la investidura demócrata llegó en chaqueta y con manoplas ecológicas, tejidas por una de sus electoras.

La imagen tomada por el fotógrafo de la AFP Brendan Smialowski, mostrándolo sentado, piernas y brazos cruzados, con sus guantes de punto mano bien visibles, circuló rápidamente en las redes sociales, y muchos internautas crearon parodias.

Así, el senador, de 79 años, aparece tanto en el majestuoso trono de hierro de la exitosa serie Juego de Tronos como sentado en un banco al lado de Tom Hanks en Forrest Gump, en escenas de Star Wars o en la famosa fotografía de los años 1930, sentado sobre una viga, con vistas al vacío, junto a trabajadores en un rascacielos en construcción durante su pausa para almorzar.

actual photos of bernie sanders and tom hanks tonight at the inauguration night celebration pic.twitter.com/J1QtMWkCWX

— Tori 🙂 (@dottie_tori) January 21, 2021