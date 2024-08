El jueves 12 de enero de 2023, el estadounidense Jared Dicus fue detenido por las autoridades luego de que aceptara haber matado a su esposa Anggy Díaz, una migrante de Nicaragua, horas antes.

Según los reportes policiales, Dicus apuñaló a su esposa en múltiples ocasiones por la espalda y después le cortó la cabeza.

Además, el alguacil del condado de Waller confirmó que los restos de Díaz fueron hallados en una cama y su cabeza en la regadera.

Este brutal crimen, que conmocionó a la comunidad latina en Estados Unidos, se registró en la calle Oak Hollow en Magnolia, ubicado en el estado de Texas.

A año y medio del asesinato de Anggy Díaz, el pasado miércoles 31 de julio se conoció que su esposo, Jared Discus, fue condenado a 40 años de prisión por sus macabros actos.

Durante el tiempo en el que estuvo detenido, Discus fue sometido a varios exámenes psiquiátricos para determinar si era competente para enfrentar un juicio y para saber si sufría de locura.

No obstante, previo a su juicio, la defensa del ciudadano estadounidense presentó un acuerdo de culpabilidad al que él llegó con la justicia de Texas.

Tras llegar a un acuerdo con la justicia, y ser sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de su esposa Anggy Díaz, Jared Dicus evitó la posibilidad de la pena de muerte o de cadena perpetua.

