¿Cuál fue el primer país en recibir el 2025 y dónde queda?

Las familias guatemaltecas aún se están preparando y las calles de la ciudad se llenan de guatemaltecos realizando las últimas compras, sin embargo, en otros rincones del planeta, el Año Nuevo ya es una realidad.

En Guatemala, la espera se vive con emoción y expectativa, un momento para reflexionar sobre los retos y logros del año que termina, mientras las tradiciones, como la preparación de platillos típicos, como los tamales y el ponche, y las reuniones familiares, unen a las personas en un ambiente de esperanza por un mejor futuro.

En al menos 30 países, las celebraciones para recibir el 2025 han concluido, y el mundo ya ha dado su primer vistazo a este nuevo capítulo.

Entre ellos, destaca Kiribati, un pequeño pero significativo archipiélago en el Pacífico central, que, gracias a su ubicación geográfica, tiene el privilegio de ser el primer territorio en cruzar al nuevo año.

El honor de recibir primero el 2025 fue Kiribati, específicamente en las islas Line, ubicadas en el océano Pacífico central. Estas islas fueron las primeras en dar la bienvenida al nuevo año debido a su ubicación privilegiada al este del meridiano de cambio de fecha.

Kiribati es un país insular compuesto por 33 atolones (islas en forma de anillo) y una isla de coral, se extiende a lo largo de varias zonas horarias. En 1995, el gobierno modificó sus zonas para que todo su territorio compartiera la misma fecha, ajustándose a UTC+14 en las islas Line. Esto lo coloca como el primer lugar del planeta en recibir el Año Nuevo,

Mientras en Guatemala son las 11 de la mañana del martes 31 de diciembre, en las Islas Line ya han pasado las 7 de la mañana del 1 de enero de 2025, según el sitio de horas mundiales 24timezones.com.

La llegada del Año Nuevo no solo se traduce en fuegos artificiales y festividades, sino también en tradiciones locales. Por ejemplo:

VIDEO: 🇳🇿 🇦🇺 🎆 New Zealand, Australia welcome in the New Year with fireworks in Auckland and Sydney #HappyNewYear pic.twitter.com/VFmqbke9vu