Powerball es una de las loterías más populares de Estados Unidos, ya que desde su fundación ha entregado millones de dólares anuales en premios que generalmente se incrementan con el paso del tiempo.

En esta ocasión, el premio mayor de la lotería Powerball continúa en aumento debido a que no se ha registrado ningún ganador en sus sorteos de 2024.

La última vez que alguien ganó el premio acumulado de este concurso fue durante el sorteo de Año Nuevo, cuando una afortunada persona obtuvo la histórica cantidad de US$842 millones.

Actualmente, el premio acumulado de Powerball llegó hasta los US$1,090 millones y se convirtió en el noveno más alto de toda la historia de la lotería americana.

Con el sorteo del lunes 1 de abril, se cumplieron 39 sorteos consecutivos sin que nadie acierte los seis números ganadores del juego para convertirse en millonario.

El récord de sorteos consecutivos sin ganador de la lotería Powerball es de 41, por lo que si nadie acierta los números ganadores en el próximo sorteo se podrá igualar esta racha negativa.

Durante la noche del miércoles 3 de abril se realizará el próximo sorteo de Powerball, en el que se espera que alguien compre el boleto ganador del histórico premio de US$1,090 millones.

#Powerball was not hit tonight.



Jackpot for Wednesday, Apr. 3 has increased to $1,090,000,000! 💰🤯💰



Good Luck!

#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/fWXwacw9tW