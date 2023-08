Daniel  Sancho, el español acusado de matar a un cirujano colombiano ingresó a prisión preventiva en Tailandia: “Soy culpable, pero yo era su rehén”

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, si bien, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

Periodo de aislamiento

Sancho, de 29 años, será sometido a un aislamiento de diez días por protocolo covid-19, periodo durante el cual solo podrá ser visitado por su abogado.

En este sentido, no se espera que la familia de Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho y nieto del también actor Félix Ángel Sancho Gracia -fallecido en 2012 y conocido artísticamente por sus apellidos-, viaje a Tailandia de manera inmediata, debido a la imposibilidad de poderle visitar durante este periodo.

Sancho, que hasta ahora había sido representado por letrados de oficio, cuenta a partir de este lunes 7 de agosto con la asistencia jurídica de un despacho particular de Bangkok, contratado por sus padres.

La prisión de Koh Samui, situada en una tranquila zona de la isla rodeada de cocoteros, está considerada como un centro penitenciario “amable”, pero más adelante podría ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Bangkok.

El joven llevaba detenido en la comisaría de Koh Phangan desde el sábado 5 de agosto, después de convertirse en el principal sospechoso del asesinato y desmembramiento de Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años, cuyos primeros restos fueron encontrados la semana pasada en un vertedero de la turística isla, conocida por sus fiestas de la luna llena.

Antes del traslado este lunes 7 a Samui para pasar a disposición judicial desde la vecina Koh Phangan, un trayecto en barco de unos 30 minutos, Sancho reconoció afligido que se encontraba “mal”, pero aseguró que quería “colaborar en todo lo que pueda”.

Ambiente distendido

En la comisaría de Koh Phangan, donde se respiraba estos días un ambiente distendido y en la que Sancho incluso podía en algunos momentos utilizar su móvil, el español también insistió en que la policía de la isla le estaba “tratando muy bien” y reveló que los agentes que le custodiaban le llevaron a cenar la víspera al restaurante de un lujoso hotel.

También comentó que en las últimas horas había podido hablar por teléfono con su familia y amigos.

Aunque las autoridades podrían acelerar el comienzo del juicio por el gran impacto que está teniendo el caso en Tailandia y por el hecho de que se haya declarado culpable, la fecha podría retrasarse hasta dos meses, ya que todavía la policía tiene nueve semanas para terminar la primera parte de la investigación.

Los abogados de Sancho habían asegurado que solicitarían la libertad provisional para el joven, aunque como se esperaba por la gravedad del delito le fue denegada.

Sancho ya se había declarado culpable del asesinato y desmembramiento de Arrieta el sábado 5 de agosto en la comisaría de Koh Phangan.

En declaraciones del domingo 6, aseguró que Arriega “estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.

Daniel Sancho Bronchano reconoció que es culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, y que lo hizo porque se sentía su rehén.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

Los primeros restos, la pelvis y una pierna derecha de la víctima, fueron encontrados en Koh Phangan el jueves 3 y el viernes 4 de agosto, respectivamente, según el informe policial.

La policía confirmó que la cabeza también ha sido recuperada y que se ha identificado que los restos del cadáver pertenecen a Arrieta, un cirujano plástico de 44 años oriundo de la población colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte).

Sancho, que llegó a Koh Phangan el 1 de agosto, con la idea de practicar boxeo tailandés (Muay Thai), se encontró allí un día después con Arrieta, que viajó a Tailandia siguiendo sus pasos, según relató el joven español.

El propio Sancho reportó un día después, la noche del jueves 3 de agosto, la desaparición del colombiano en la comisaría de Koh Phangan, y comenzó a ser interrogado como sospechoso el viernes 5 de agosto.