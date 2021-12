De meme a campeón de futbol americano: La historia del niño que se volvió viral en 2013 por un video

No obstante, ocho años más tarde, “Terio”, como se le conoce al joven por el famoso meme, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de consagrarse como campeón estatal de futbol americano con la escuela East Orange High School de Nueva Jersey.

La vida de Collin cambió el pasado domingo 5 de diciembre al proclamarse campeón en la final estatal de futbol americano, triunfo que coronó una temporada invicta por parte de su equipo.

Esta victoria le dio cierre a varios años de maltrato y bullying por parte de personas mayores hacia el joven, todo esto después de su viralización en redes sociales.

“Cuando estaba en la escuela secundaria, un par de personas me decían cosas como ‘Eres Terio, eres un meme’. Lo superé una vez que todos los que se me acercaban al azar y me llamaban Terio me conocieron y aprendieron mi nombre real y me conocieron, fue entonces cuando lo superé”, confesó el joven en una entrevista con Sports Illustrated.

Dieunerst Collin también habló sobre su fugaz paso a la fama, luego de que un video en el que aparece se hiciera viral por medio de Vine.

“Cuando recién pasó, me sentí triste. Fue alguien grabándome aleatoriamente, y yo nunca había sido viral antes. Fue emocional, lloré un poco. Con los años, lo superé”, comentó.

STATE CHAMPS AND REGIONAL CHAMPS IT WAS A HONOR TO LEAD THIS OLINE THIS SEASON‼️SENIOR SZN HIGHLIGHTS COMING SOON #KINGKILLERWHALE🐋 #RINGME💍 #CHAMPS👌🏾 @mrbrickfa90 pic.twitter.com/b7jxDpbPV8 — Dieunerst Collin (@CollinDieunerst) December 6, 2021

Añadido a esto, el joven de 17 años dejó un mensaje a las personas que se han enfrentado a la fama de manera circunstancial y a aquellas personas que se han convertido en memes.

Yo diría que no lo tomes como algo personal, porque cuando lo tomé como algo personal, llegué a un lugar en el que era como, ‘No sé si quiero salir más’. Y mantente cerca de amigos y familiares… también conocerás gente nueva cuando no te lo tomes como algo personal”, finalizó Collin.

Por el momento, Dieunerst Collin se encuentra disfrutando del campeonato recién conseguido con la escuela East Orange High School y de ser reconocido finalmente como algo más que solo un meme.

El joven no tiene claro su futuro, aunque planea ingresar a la universidad y trabajar en algo relacionado al mundo del deporte. Sin embargo, Collin espera que su historia inspire a otras personas y los ayude a lidiar con el acoso escolar.