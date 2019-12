Defensor de Trump grita en plena audiencia del comité judicial que evalúa juicio político

“Caso sólido” o procedimiento de destitución “falso”. Las dos definiciones muestran que demócratas y republicanos están en las antípodas cuando este lunes comienza, en un Congreso profundamente dividido, una audiencia que podría acabar en una acusación formal contra el presidente de Estados Unidos.

En este clima de división, que atraviesa igualmente a la sociedad estadounidense, se inició la presentación de conclusiones -por legisladores y expertos- relacionadas con el caso ucraniano, por el que los demócratas acusan a Donald Trump de abuso de poder.

“¡Votamos por Donald Trump!”, gritó un partidario del presidente tras la apertura de la audiencia en la Cámara de Representantes. “¡Los estadounidenses están cansados de esta estafa de investigación!”, agregó antes de ser escoltado fuera de la habitación.

“El presidente Trump ha puesto sus intereses por encima de los del país en varias ocasiones y ha pedido repetidamente a una potencia extranjera que interfiera en nuestras elecciones”, dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerry Nadler, encargado de supervisar la redacción de cargos contra el mandatario.

This Patriot speaks for over 70 Million Trump supporters. In the same way Democrats are throwing this man out they're trying to throw out and overturn our votes.

God Bless this brave man for standing up to the Democrats impeachment sham.pic.twitter.com/P5yyAEXcrI

— Red Nation Rising (@RedNationRising) December 9, 2019