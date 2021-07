Dejar un planeta en crisis: las críticas a la carrera espacial de los multimillonarios

Los pocos minutos que Richard Branson, fundador de Virgin Group, pasó en el espacio recientemente fueron una hazaña histórica para el negocio del turismo espacial. Sin embargo, muchos críticos aseguran que este y otros multimillonarios están «errando el tiro» al mirar a las estrellas y dejar atrás un planeta plagado de problemas que las grandes inversiones podrían solucionar.

La apuesta por el espacio se produce en un momento especialmente vulnerable en la Tierra. La pandemia sigue causando muchas muertes y las históricas olas de calor que se suceden hacen temer que la crisis climática haya alcanzado un nuevo nivel peligroso. Entre las posibles consecuencias, han advertido desde las Naciones Unidas, las regiones pobres del planeta podrían sufrir hambrunas generalizadas como consecuencia de ambos problemas. De ahí, que estos viajes al espacio estén generando un gran debate social.

Robert Reich, economista y secretario de Trabajo de Estados Unidos durante el mandato de Bill Clinton (de 1993 a 1997), ha sido una de las personas que comentaba en redes sociales estos viajes al espacio: «¿Alguien más está alarmado por el hecho de que los multimillonarios estén llevando a cabo su propia carrera espacial privada, mientras las olas de calor que baten récords están provocando un ‘dragón de nubes que escupe fuego’ y cocinando a las criaturas marinas en sus caparazones hasta la muerte?».

Otro crítico es David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Según expresó en su cuenta de Twitter, para salvar a las 41 millones de personas que morirán de hambre este año en el mundo hacen falta 6.000 millones de dólares (unos 5.084 millones de euros). En el mismo tuit Musk, Branson y Bezos (los hombres en la carrera espacial) a asociarse para luchar contra el hambre: «¡Podemos resolver esto rápidamente!».

Hey, @RichadBranson, @elonmusk and @JeffBezos, so excited to see you compete on who gets to space first! BUT, I would love to see you TEAM up together to save the 41 million people who are about to starve this year on Earth! It only takes $6 Billion. We can solve this quickly! https://t.co/y5YeJwoWao

— David Beasley (@WFPChief) June 26, 2021