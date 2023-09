Delgado, sin barba y usando lentes: la primera fotografía de Ovidio Guzmán durante su extradición a EE.UU.

Pocas horas después de su extradición, autoridades de EE.UU. revelaron la primera fotografía de Ovidio Guzmán durante su llegada a Chicago, ciudad en la que será juzgado.

A través de X, antes conocido como Twitter, Derek S. Maltz, ex agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), compartió una imagen en la que se ve al hijo de “El Chapo” a bordo de un avión.

“Ovidio Guzmán, bienvenido a América. Disfruta del reencuentro familiar con tu padre”, escribió Maltz.

Esta fotografía muestra a Ovidio Guzmán con un look nunca antes visto: extremadamente delgado, sin barba, utilizando lentes y con el pelo corto.

Además, se le observa utilizando una vestimenta de preso con el número 5684 que le fue otorgado en la cárcel El Altiplano, prisión en la que estuvo recluido desde su detención en enero de 2023.

En Estados Unidos, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se enfrentará a 11 cargos por diversos delitos, como tráfico de droga, lavado de dinero, portación de armas de fuego e incitación al crimen.

