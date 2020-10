Delta cambia de trayectoria: se espera que toque tierra en Quintana Roo como un huracán de categoría 4

El huracán Delta continúa ganando fuerza en aguas del Caribe, y ya alcanzó la categoría dos en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), y ráfagas más violentas que baten a 185 km/h.

Este martes 6 de octubre, el sistema mantiene en vilo a las autoridades del sureste de México, informó Infobae.

Aunque el lunes 5 de octubre, el pronóstico de trayectoria del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaba que el centro del ciclón avanzaría por aguas del canal de Yucatán sin tocar tierra en el país, ahora estas previsiones cambiaron, y todo apunta a que Delta impactará en Quintana Roo en algún momento de la madrugada o la mañana del miércoles 7 de octubre.

También, se prevé que impacte al Caribe mexicano como un poderoso huracán de categoría 4, por lo que, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en conferencia de prensa que enviará 5 mil soldados a la zona.

Por medio de un comunicado, el organismo climático de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Delta se localizó a primera hora del martes a 675 kilómetros al este de Cozumel, y a 710 kilómetros al sureste de Cancún.

Se mueve hacia el oeste-noroeste, acercándose cada vez más a la Península de Yucatán.

En las próximas horas, el huracán generará fuertes rachas de viento y condiciones marítimas adversas en el sureste del país.

La publicación añade que en Quintana Roo, las rachas se moverán entre los 80 y los 100 km/h, y las olas podrían alcanzar hasta los seis metros de altura.

Mientras que, en Yucatán y Campeche, las ráfagas irán de los 70 a los 80 km/h y las olas estarán entre los dos y cuatro metros, esto ocasionado por la confluencia de varios fenómenos que también inciden en esa región de México, como el ciclón post tropical Gamma.

Ante los efectos que se esperan y el peligroso acecho del ciclón, el SMN emitió las siguientes alertas:

Zona de prevención por vientos con fuerza de huracán (superiores a 118 km/h): desde Dzilam, Yucatán, hasta Tulum, Quintana Roo -incluyendo la isla de Cozumel, en Q. Roo-.

Zona de prevención por vientos de tormenta tropical (entre 65 y 118 km/h): desde Dzilam hasta Progreso, Yucatán, y desde Tulum hasta Punta Herrero, Q. Roo.

A estos avisos, se unen las alertas emitidas por Protección Civil en Quintana Roo a primera hora de este martes 6 de octubre. Mientras que la alerta naranja se traduce como “Peligro Alto”, la amarilla y la verde se refieren a un riesgo moderado y bajo respectivamente.

“Se emite la alerta naranja por aproximación del huracán Delta categoría 2 para Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Alerta amarilla: Felipe Carrillo Puerto y José Ma. Morelos. Alerta verde: Othón P. Blanco y Bacalar”, informó a través de Twitter el jefe de gobierno estatal, Carlos Joaquín, quien indicó que monitorean la trayectoria del sistema “minuto a minuto”.

Por su parte, desde Protección Civil Yucatán, activaron también varias alertas.

Los avisos tanto los del organismo climático como los decretados por las autoridades, podrían modificarse a lo largo del día, por lo que se exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Hurricane #Delta continues to rapidly intensify and is now a major hurricane. Extremely dangerous storm surge and hurricane conditions expected over portions of the northern Yucatan Peninsula beginning tonight. Here are the 11 AM EDT Key Messages. More at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/3VNhp9Q1Uc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2020