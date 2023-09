Dentro de una guardería: acusan a dos personas en Nueva York de la muerte de un niño, presuntamente intoxicado por fentanilo

Este martes, la fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York en Manhattan también los acusó por posesión de narcóticos con intención de distribuir con el resultado de muerte y un cargo de conspiración.

“Este caso es diferente. Acusamos a estas personas de envenenar a cuatro bebés y matar a uno de ellos porque estaban dirigiendo una operación de drogas desde una guardería. Una guardería: un lugar donde los niños deben estar seguros, no rodeados por una droga que pueda matarlos en un instante“, dijo el fiscal federal Damian Williams.

La Policía está aún en la búsqueda del esposo de Méndez para interrogarlo luego de que lo vieran en un video saliendo de la guardería (que abrió el pasado enero) con dos bolsas de compra llenas el día del incidente, el pasado viernes.

La Policía y bomberos acudieron al lugar tras recibir una llamada de Méndez de que los niños no despertaban.

Según la acusación de la fiscalía federal, antes de llamar a emergencias, Méndez hizo tres llamadas, dos de ellas a su esposo, a quien llamó nuevamente tras alertar sobre los niños, señalan medios locales.

