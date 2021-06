Derrumbe en Miami: el video que muestra el rescate de un niño cuyos gritos alertaron a una persona que paseaba a su perro

Conforme transcurren las horas luego de la tragedia ocurrida en Surfside, Florida, salen a luz historias esperanzadoras como la del niño que fue rescatado gracias a una persona que alertó a los socorristas.

Se trata de Nicholas Balboa cuya historia fue documentada por varios medios de comunicación. Él salió a pasear a su perro después de la medianoche del jueves y sintió que el suelo “temblaba”. Las columnas de polvo y escombros pronto se elevaron por todas partes cuando una sección masiva de un complejo de condominios se estrelló contra el suelo el jueves.

“Nadie podría haber sobrevivido”, recordó Balboa haber pensado. Mientras la gente se reunía en la parte delantera del edificio, él y otro hombre caminaron por la playa hacia la parte de atrás. “Era inquietante, silencioso, tranquilo. Era casi sacado de una película de terror. Alguien gritó”, publicó CNN en su sitio web.

Balboa y el otro hombre siguieron el sonido. Luego, Balboa vio algo: los dedos de un niño que estaba debajo de los escombros. “Finalmente, me acerqué lo suficiente para escucharlo y me dijo: ‘¿Puedes ver mi mano?'”, contó Balboa. “Estaba metiendo la mano hacia arriba a través de los escombros. Y pude ver su mano y sus dedos moviéndose”, relató. Balboa encendió la luz de su teléfono para pedir ayuda y un oficial de policía se acercó, dijo. Finalmente llegaron más rescatistas, agrega la nota publicada por CNN.

VIDEO: este es el momento en el que rescatistas salvan al niño, gracias a que su gritos alertaron a los dos hombres.

Los bomberos de Miami intensifican la búsqueda de sobrevivientes luego de la caída del inmueble

#MDFR #TRT & #FLTF1 are working in the basement parking garage at Champlain Towers. Firefighters continue working on locating possible victims, while dealing with heavy damage and changing conditions in the parking garage. #SurfsideBuildingCollapse pic.twitter.com/qseknk0T8q

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 24, 2021