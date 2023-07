¡Despertó con US$1.000 millones en el banco! Boleto del histórico premio de la lotería Powerball fue vendido en Los Ángeles

Este histórico pozo acumulado es el mayor premio que entrega esta lotería desde noviembre de 2022 y es la tercera vez en la historia que esta apuesta alcanza una cantidad de US$1.000 millones, informó el diario The Washington Post.

Tras adivinar los números premiados, el ganador puede elegir entre llevarse un pago inmediato de US$558.1 millones o recibir el total de US$1.080 millones en un plazo de 30 años, que se ajusta un 5 por ciento anualmente, informó el periódico.

El afortunado deberá pagar en impuestos un 37 por ciento del total, ya que los servicios de impuestos estadounidenses consideran los premios de lotería como un ingreso.

La posibilidad de acertar el premio mayor de la lotería Powerball es de una en 292.2 millones.

