Bachelet denuncia asesinato de críticos de Daniel Ortega en Nicaragua

Los hechos se produjeron entre junio y julio pasados, en el departamento de Jinotega (fronterizo con Honduras), y “en al menos tres casos -dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes- se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, detalló , Michelle Bachelet.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos abordó el tema este martes (10.09.2019), en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en Nicaragua.

El documento fue hecho público el pasado viernes y Bachelet lo mencionó hoy en una sesión en la que también Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.

Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.

Además, la alta comisionada agregó, basada en el informe escrito de su oficina, que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.

